Calcio B donne, il calendario: si parte con Arezzo-San Marino e Cesena-Vicenza

Nuova Serie B femminile: si parte con Arezzo-San Marino Academy e Cesena-Vicenza. Con l’ufficialità del calendario, le 14 squadre della Serie B Femminile 2026-27 conoscono il loro cammino, dalla prima giornata in programma nel week end del 5 e 6 settembre all’ultima che si giocherà domenica 16 maggio. Confermata la formula dello scorso anno: la prima classificata sarà promossa in Serie A Women, le ultime due retrocederanno invece in Serie C. Nella prima giornata spicca la sfida tra Bologna e Genoa, due delle squadre più ambiziose al via. Il Lumezzane, secondo al termine della passata stagione, ripartirà dalla partita contro il Verona. Subito di fronte Moncalieri e Catania, le due neopromosse, con la Res Donna Roma che riceverà la visita del Frosinone in una domenica inaugurale completata da Brescia-Freedom.

Queste le soste previste: 20 settembre (1° turno di Coppa Italia), 11 ottobre, 29 novembre, 6 dicembre, 28 febbraio, 7 marzo, 18 aprile, 25 aprile (impegni delle Nazionali), 20 dicembre (ottavi di Coppa Italia), 27 dicembre, 3 gennaio (sosta natalizia). La 21ª giornata sarà invece anticipata a sabato 27 marzo per via delle festività pasquali. L’orario di inizio delle partite è fissato per le 15; nel periodo compreso tra domenica 25 ottobre e sabato 27 marzo sarà invece anticipato alle ore 14.30.