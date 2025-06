Calcio B, Cesena, da oggi Fusco è pronto a stringere per i primi acquisti

Non sarà come la sera del 31 dicembre, quando a mezzanotte si saluta un anno e se ne accoglie uno nuovo, ma nel calendario del calcio è praticamente la stessa storia. Oggi cala il sipario sulla stagione 2024-2025 e da domani si volterà ufficialmente pagina con l’apertura del nuovo anno calcistico e contestualmente anche della lunga finestra estiva di mercato, che si chiuderà il 1° settembre alle ore 20. In questi due mesi il nuovo direttore sportivo Filippo Fusco avrà il compito di costruire un Cesena più forte e soprattutto più funzionale, che possa soddisfare un Michele Mignani quest’estate più coinvolto di un anno fa nelle scelte. Dopo il primo vertice di mercato a Bari e due settimane di incontri, consultazioni e lunghi summit telefonici, da domani Fusco proverà a stringere per chiudere i primi colpi in entrata e per provare a sfoltire una rosa che, al momento, conta ben 15 bianconeri reduci dalla scorsa stagione più quattro giocatori di proprietà rientrati dai prestiti.

L’incastro numero 1

La strategia del Cesena è nota: monetizzare dalla cessione di Jonathan Klinsmann (valutato 3 milioni) per poi affidare la porta a Demba Thiam. Ma l’arrivo dell’ormai ex portiere della Juve Stabia può essere perfezionato solo dopo la partenza del figlio d’arte, per il quale ci sono stati tanti sondaggi anche da club di Serie A come il Parma e il Sassuolo, senza dimenticare l’ambizioso Palermo in B. Questo surplace rischia di essere un problema per il Cesena, perché su Thiam continua a insistere il Monza. Anche il club brianzolo, però, non può ancora affondare a causa dell’imminente cambio di proprietà.

Vitamina C

I primi colpi in entrata di Fusco potrebbero quindi riguardare alcuni profili provenienti dalla Serie C, un tipo di operazione che è mancata un anno fa ma che ha sempre caratterizzato la lunga storia del Cesena tra i cadetti. Sul taccuino dell’avvocato napoletano ci sono il centrocampista Matteo Guidi e gli attaccanti Emanuele Rao e Pierluca Luciani. Tutti e tre si svincoleranno domani dopo le esperienze con Pontedera, Spal e Messina. Sono profili che stuzzicano molto (soprattutto i primi due) e che rappresenterebbero scommesse a costo zero, al netto di ingaggi decisamente sostenibili: con Guidi c’è già un accordo, per Rao garantisce Fusco.

Le uscite