Calcio, all’asta le maglie usate da San Marino contro l’Austria

Con la partita casalinga di questa sera della Nazionale di San Marino contro l’Austria, ritorna l’appuntamento con Match Worn Shirt. Come accaduto nella sfida di marzo giocata contro Cipro, le maglie dei 23 giocatori di Roberto Cevoli utilizzate nella partita odierna dello Stadium saranno messe all’asta. Per la partita con l’Austria i giocatori di movimento vestiranno la maglia blue navy, mentre per i portieri sarà disponibile la maglia verde.

Per chiunque fosse interessato a partecipare all’asta delle maglie, la procedura è molto semplice: basterà collegarsi sul sito di Match Worn Shirt, andare nella sezione dedicata della Nazionale di San Marino e scegliere la maglia con il giocatore preferito.

L’asta partirà al calcio d’inizio della partita tra San Marino e Austria, previsto per le ore 20:45.