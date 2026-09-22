Calcio, addio a Mario Bardi, colonna del Vecchiazzano ed ex attaccante di Cesena, Forlì e Ravenna

Addio a Mario Bardi, colonna del Vecchiazzano ed ex attaccante di Cesena, Forlì e Ravenna. Lo ha annunciato l’Asd Vecchiazzano, società di cui è stato una autentica colonna. Bardi aveva 77 anni, era nato a Bagno di Romagna il 9 giugno del 1949 e a Cesena giocò in tre brevi e distinte apparizioni tra il 1966 e il 1970 (Serie C e Serie B, 5 presenze in tutto), per poi togliersi grandi soddisfazioni con la maglia del Forlì. Giocò in C nel Forlì nel 1968-’69 con 28 presenze e 4 gol, quindi nel 1970-’71 militò nel Ravenna in C con 20 presenze e 3 gol.

“Oggi è un giorno molto triste per tutta la famiglia del Vecchiazzano - si legge nella nota dell’Asd Vecchiazzano - ci ha purtroppo lasciati Mario Bardi, una figura che ha segnato profondamente la nostra storia, sia in campo che fuori. Gli sportivi romagnoli lo ricordano per il suo prestigioso passato da professionista negli anni ‘70, dall’esordio in Serie B nel Cesena alle grandi stagioni con il Forlì. Noi abbiamo avuto il grande onore di vederlo indossare i nostri colori quando, ormai a fine carriera, ha calcato i nostri campi portando con sé la sua immensa classe e un’esperienza inestimabile. Ma il suo legame con il Vecchiazzano non si è fermato al calcio giocato. In un momento cruciale in cui stava partendo il nuovo corso della nostra società, Mario ha scelto di rimettersi in gioco con noi, ricoprendo il fondamentale ruolo di segretario. Fino a pochi anni fa è stato il motore silenzioso della nostra organizzazione, mettendo a disposizione di dirigenti, allenatori e di tutti i ragazzi la sua competenza e la sua infinita passione. Ci mancheranno i suoi racconti di calcio vissuto e l’amore che ha sempre dimostrato per la nostra realtà. Tutto il Vecchiazzano si stringe in un forte e commosso abbraccio alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore”.