Calcio, addio a Marino Righi, colonna della Libertas San Marino

La Fsgc in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Marino Righi, figura storica del calcio sammarinese. Portiere in gioventù, Righi ha legato il proprio nome in maniera indissolubile a quello della Libertas, di cui è stato dirigente per tantissimi anni, condividendo con la squadra granata gioie e dolori sportivi, ma rivelandosene, sempre e comunque, una figura di riferimento.

Pur provato dalla malattia, nel passato recente si era rivisto sugli spalti dello stadio di Montecchio per assistere ad una partita della squadra del cuore. Nel 2018, in occasione dei 90 anni della Libertas, il club di Borgo Maggiore lo aveva celebrato consegnandogli una speciale targa. Si è spento all’età di 85 anni.