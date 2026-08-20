Calcio, addio a Luigi Gubbioli, pioniere del movimento femminile di Lugo

Addio a un pioniere del calcio femminile romagnolo. In una nota la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi, insieme ai membri della giunta e dell’Amministrazione comunale, esprimono cordoglio alla famiglia e agli amici di Luigi Gubbioli, presidente per un trentennio dell’Associazione Calcio Femminile Lugo, scomparso mercoledì 19 agosto a 85 anni.

Gubbioli divenne presidente dell’associazione sportiva, e di conseguenza della squadra di calcio femminile di Lugo, nel 1979, alcuni anni dopo la fondazione del sodalizio ad opera di Luigi Belletti. L’Acf Lugo fu una squadra pioniera nel mondo del calcio femminile e ottenne grandi risultati, soprattutto negli anni ’90, quando militò per ben cinque stagioni nella massima serie, conquistando anche due terzi posti e la Coppa Italia, vinta a Monza il 25 maggio del 1996. Nella squadra lughese hanno militato 13 giocatrici convocate anche in Nazionale; tra di loro Katia Serra, oggi apprezzata cronista sportiva. Luigi Gubbioli è poi rimasto presidente dell’Acf Lugo fino al 2006, quando la società si è sciolta.

Lascia la moglie Diana, le figlie Barbara e Valeria e i tre nipoti. I funerali di Luigi Gubbioli si terranno sabato 22 agosto, con partenza alle 14 dalla camera mortuaria dell’ospedale Umberto I verso la chiesa di San Francesco di Paola, e poi al locale cimitero.