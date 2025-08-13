Calcio, addio a Franco Cresci: allenò Castel San Pietro, Forlì e Imolese

Addio a Franco Cresci, ex gloria del Bologna, con un passato in panchina a Castel San Pietro, Forlì e Imola. Aveva 79 anni (era nato a Milano il 15 settembre 1945) ed è scomparsi questa mattina nel capoluogo felsineo. La sua carriera da allenatore iniziò nel 2009 nelle giovanili del Castel San Pietro, quindi il suo curriculum comprende anche esperienza al Forlì (1995-96) e all’Imolese in C2 (1996-97). Da giocatore iniziò la sua carriera nell’Inter, per poi indossare la maglia del Bologna dal 1968 al 1979. Con 404 presenze complessive tra campionato e coppe è il sesto giocatore nella storia per numero di partite disputate con la maglia rossoblu dietro Bulgarelli, Roversi, Reguzzoni, Nervo e Perani. Contribuì alla conquista di due Coppe Italia (1970 e 1974) e di una Coppa di Lega Italo-Inglese (nel 1970).