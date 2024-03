Calcio A, il ravennate Davide Ballardini sulla panchina del Sassuolo

La Romagna torna ad avere un rappresentante in panchina in Serie A: il Sassuolo ha annunciato l’ingaggio del ravennate Davide Ballardini. Così il club in una nota: “U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato a Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera”.