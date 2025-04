Calcio, a Cesenatico i Roma club festeggiano Sergio Santarini: anche Ancelotti, Conti e Tommasi invitati venerdì 11 aprile

Un amarcord giallorosso, nel vero senso della parola, quello che si svolgerà a Cesenatico la mattina di venerdì 11 aprile nello stadio Moretti. Con Sergio Santarini, riminese e capitano dell’As Roma dal 1975 al 1979 e con 431 partite ufficiali giocate con la maglia giallorossa, si ritroveranno i compagni delle formazioni 1970-80. Un tributo per Santarini organizzato dal suo amico Stefano Menenti, romano di nascita e romagnolo di adozione, presidente onorario del Roma Club Singapore e dai Roma Club di Rimini (di cui Santarini è presidente onorario) di Forlì, di Legio Aemilia et Romania (club del ravennate) e poi ancora Roma Club Città di Castello, Bologna, Parma e Suzzara.

Allo stadio di Cesenatico venerdì 11 aprile alle 10,30 si troveranno tanti calciatori che hanno segnato la storia della “Maggica”, che arrivò poi allo scudetto nella stagione 1982/83. Ci sarà anche Ramon Turone. Santarini condivideva proprio con Turone il ruolo di libero e per risolvere il dualismo tecnico (nessuno dei due voleva fare lo stopper) durante il ritiro estivo del 1978 a Riscone di Brunico, il capitano riminese della Roma propose all’allenatore Niels Liedholm di passare dalla marcatura a uomo al gioco a zona. Fu la rivoluzione tattica che segnò la svolta del calcio italiano.

E allora tanti dei protagonisti di quella incredibile svolta tattica si troveranno a Cesenatico per festeggiare il capitano di allora Sergio Santarini. Sono stati invitati Carlo Ancelotti, guida del Real Madrid e Bruno Conti. In più anche Loris Boni, Franco Peccenini, Paolo Conti, Ciccio Cordova, Guido Ugolotti, Roberto Scarnecchia, Valerio Spadoni e Alberto Batistoni. Quasi certamente sarà presente anche Damiano Tommasi, attuale sindaco di Verona, che proprio da Santarini fu scoperto e segnalato all’allora presidente Franco Sensi, che lo portò giovanissimo nella capitale. Anche la società sarà presente, vista l’importanza e il peso che i giocatori storici rappresentano per la società, come documentano le iniziative della Hall of fame (di cui Santarini fa parte) e Legends