Calcio, a Cesenatico e Cervia il torneo del Mare Adriatico: allo stadio Moretti la cerimonia di apertura

Torna il torneo del Mare Adriatico tra Cervia e Cesenatico con l’organizzazione di Adriasport. In campo ci saranno 170 squadre unite da un comune spirito di lealtà e competizione. L'evento rappresenta un connubio tra l'entusiasmo sportivo giovanile e l'apertura verso nuove esperienze, incentivando la formazione di nuovi legami e l'interscambio culturale. I sette tornei di quest'anno iniziano il 29 marzo con il Torneo del Mare Adriatico, che prevede 452 partite in tre giorni e premiazioni in programma per il 1 aprile per i 2600 atleti partecipanti.

Più di 6.500 persone pernotteranno nelle strutture ricettive di Cervia e Cesenatico, generando oltre 20.000 presenze turistiche. “Da diciannove anni a questa parte, Adriasport è al centro di un progetto ambizioso che va ben oltre la mera organizzazione di eventi sportivi - dichiara Leo Lucchi, amministratore di Adriasport - la nostra mission si è evoluta nel creare una sinergia unica con i comuni e le strutture del territorio, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione, aspetto vitale per l’economia della Romagna. Questo approccio ha permesso non solo di vivacizzare il territorio durante periodi meno turistici, ma di instaurare una relazione di reciproco beneficio con l’ambiente locale”.

Giorgia Mariotti, responsabile dei tornei Adriasport, sottolinea l'importanza della componente umana e valoriale: “Lavorare a stretto contatto con giovani atleti e società sportive ci permette di trasmettere e coltivare i valori fondamentali su cui si basa Adriasport: lealtà, identità e un profondo senso di appartenenza. Questi principi non solo rappresentano il DNA della nostra organizzazione, ma guidano ogni nostra iniziativa, creando un ambiente positivo e formativo, dove lo sport diventa veicolo di crescita personale e collettiva.”

Adriasport e le sue iniziative rappresentano un esempio virtuoso di come il turismo sportivo possa rivelarsi una importante risorsa per il territorio, trasformando eventi giovanili in leve di sviluppo economico e culturale. L'abilità di creare sinergie tra le società sportive, le strutture ricettive e le attrazioni locali dimostra che è possibile costruire un turismo sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le peculiarità del territorio e di attirare visitatori da ogni angolo d'Italia e non solo.

All’inaugurazione che si terrà stasera, a partire dalle 20:45, presso lo stadio “Moretti” di Cesenatico saranno presenti: il sindaco di Cervia Massimo Medri, Massimiliano Rizzello per Figc (coordinatore Regione Emilia Romagna settore giovanile scolastico), Daniele Lambertini, delegato provinciale Figc Lega Nazionale Dilettanti provincia di Forli/Cesena.