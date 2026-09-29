Calcio, a Cesena la riunione provinciale dell’attività di base del Settore Giovanile e Scolastico

Sabato 26 settembre, presso la Sala Tecnovie di Cesena, si è tenuta la riunione dell’attività di base S.G.S. (Settore Giovanile e Scolastico) con le società della provincia di Forlì-Cesena. L’evento è stato voluto e organizzato dal delegato Provinciale Figc-Lnd di Forlì-Cesena Daniele Lambertini. A presentare i criteri del programma, dei calendari per la stagione 2026-2027 c’erano il responsabile regionale del Calcio Integrato Gianluca Buvardia e il responsabile tecnico dello Sviluppo Regionale Davide Mattioli.