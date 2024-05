Calcio a 5, Futsal Cesena: il nuovo diesse è Castellani

La prima ufficialità relativa alla stagione 2024/25 riguarda l’assetto societario. La Futsal Cesena infatti comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Massimiliano Castellani.

Questa la nota del club: “Da quel lontano 2008 ne è passata di acqua sotto i ponti. Massimiliano Castellani fu contattato infatti da Paolo Ionetti per allenare la Juniores in un’estate buia, durante la quale era necessario ripartire per assorbire la retrocessione in serie C2 dopo la sconfitta ai play-out contro il Rimini. Nacque durante quell’estate, quindi, il rapporto tra la società bianconera e “Castel” e fu subito una stagione: double della prima squadra con Pini in panchina e semifinale play-off della Juniores. Ceccarelli e Ionetti decisero di promuovere il tecnico forlivese in prima squadra e per un triennio la Futsal Cesena migliorò ogni anno con la vittoria dei play-off regionali. Max poi decise di provare altre esperienze ma rimanendo sempre legato ai dirigenti e ai colori bianconeri. Andò prima a Faenza, dove vinse subito la coppa di serie C1; allenò poi a Forlì in serie B dove anni prima fu protagonista da giocatore, per poi provare l’esperienza con la rappresentativa regionale al torneo delle regioni dove, con la Juniores, arrivò fino alla finale persa conto la corazzata Calabria. In seguito abbracciò la sfida a Bologna con l’Aposa, vincendo il campionato di serie C1 e ottenendo la salvezza nel corso della stagione successiva in serie B. E poi ancora Cesena, in qualità di Coordinatore dei tecnici prima e collaboratore di Osimani e responsabile del settore giovanile poi. Paolo Ionetti e Andrea Buda hanno deciso in queste ultime giornate di proporgli un nuovo ruolo: sarà lui il nuovo direttore sportivo della Futsal Cesena”.

Di seguito le parole di Castellani: “Aldilà della nuova mansione che andrò a ricoprire, continuerò ad avere un occhio di riguardo verso i giovani. Cesena è una squadra che deve tornare a lavorare coi giovani in maniera tale da poter foraggiare direttamente la prima squadra. A tal proposito, stiamo portando avanti collaborazioni con alcune società di calcio del territorio. Puntando molto sul settore giovanile come fucina di talenti, il fatto di riuscire a stabilire rapporti costruttivi con formazioni della zona non potrà che portare nuova linfa anche nel mondo del futsal. Ovviamente continuerò comunque a lavorare sulla prima squadra, con l’obiettivo però di dare spazio anche a giocatori giovani provenienti dal vivaio“.