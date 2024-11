Storia della “Brigata mai una gioia”, dove c’è tutto un mondo a tifare per San Marino

«Brigata mai una gioia era e Brigata mai una gioia resterà anche domani, nonostante si sia vinto qualcosa anche noi. In questo nome c’è il nostro spirito e c’è la nostra ironia: il risultato è l’ultima cosa che conta. Lunedì eravamo felici per la promozione in Nations League C, ma la nostra festa era iniziata prima ed è finita dopo, con la cena insieme ai tifosi del Liechtenstein. Noi seguiamo e tifiamo San Marino non solo perché prima di noi non c’era nessuno che lo facesse con costanza, ma perché vogliamo creare rapporti, vivere fino in fondo ogni avventura, affermare lo spirito sportivo. Vivere il calcio come se fosse un gioco. Come lo è per mia figlia». Daniele Dei è originario di Empoli, ha poco più di 40 anni, si è trasferito in Emilia e nella vita di tutti i giorni lavora nell’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera di Modena. Si è avvicinato alla nazionale sammarinese il 31 maggio 2017 in occasione dell’amichevole non ufficiale giocata ad Empoli contro l’Italia e finita 8-0. Da allora è iniziato un amore incondizionato: «Nel 2018 mi sono messo in contatto con questi tifosi emiliani, di Reggio e di Modena, che nel 2012 avevano fondato la Brigata Mai una gioia e sono entrato nel gruppo. Quando il fondatore, per problemi famigliari, è stato costretto a lasciare, ho ereditato la bandiera e la guida del gruppo, anche se voglio sottolineare che nella Brigata non esistono ruoli ufficiali. All’inizio mia moglie e la mia famiglia non capivano questa passione, poi ho coinvolto anche loro e in tre trasferte mi sono portato dietro tutta la famiglia: a Lubiana, il nostro secondogenito Dante, che ora ha un anno, era ancora nella pancia, mentre Daria era già scatenata. Daria adesso ha 3 anni e vuole venire sempre: era con me anche a Vaduz, pur in assenza di mia moglie».