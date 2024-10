“Brigata mai una gioia”, i tifosi della Nazionale di San Marino vanno in trasferta in 24: non sono mai stati così tanti

E’ il caso di dire che, mai come questa volta, la nazionale di San Marino non sarà sola. Questa sera, all’Europa Point Stadium di Gibilterra, saranno infatti presenti 24 tifosi sammarinesi. Non se n’erano mai visti così tanti per una partita in trasferta della nazionale. Sono i tifosi che fanno parte della “Brigata Mai 1 Gioia” che spingeranno i titani alla ricerca di quella vittoria in trasferta che non si è mai verificata nella storia della nazionale.

Una larghissima partecipazione che non affonda le radici nella recente vittoria ottenuta contro il Liechtenstein al San Marino Stadium: l’organizzazione di questa trasferta da parte della “BM1G” era infatti iniziata molto tempo prima, con i tifosi (sammarinesi, ma anche italiani, europei, sudamericani e mediorientali) che hanno programmato ferie e permessi lavorativi per poterci essere.

La metà di tifosi, tra l’altro, si è imbarcata ieri mattina sul volo charter che ha portato la nazionale da Forlì a Gibilterra, gli altri 12 arriveranno con mezzi propri. Ieri sera, poi, c’è stata pure una partita di calcio a 7 tra tifosi di Gibilterra e di San Marino mentre oggi è in programma un pranzo tra le rappresentative di supporter di Team 54 e Brigata Mai 1 Gioia.