Braida: “Ronaldinho a Ravenna porterà calcio, fantasia e voglia di innamorarsi”

Detto questo, da diverse settimane ormai il calcio giallorosso è sbarcato in tutto il mondo grazie all’incredibile operazione legata al personaggio Ronaldinho. Braida l’ha conosciuto molto bene, ai tempi del Milan: «A Ravenna Ronaldinho porterà calcio, fantasia, voglia di innamorarsi di qualcosa. È un personaggio che dà entusiasmo, trasmette sicuramente qualcosa anche a chi ama meno il calcio. Ronaldinho infatti è il calcio di tutti, sta portando grande attenzione per il Ravenna ed è stata un’operazione molto importante sotto tanti punti di vista. A parte questo, comunque, bisogna lavorare bene sul mercato per costruire una squadra che, come dicevo prima, si riveli assolutamente competitiva».