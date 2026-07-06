Braida: “Ronaldinho a Ravenna porterà calcio, fantasia e voglia di innamorarsi”

Le ambizioni della proprietà restano importanti, così come importante è stato il primo anno di ritorno tra i professionisti. Ambizioni confermate, ma con il sano realismo dovuto a decenni di esperienza dirigenziale ai massimi livelli, dal vicepresidente Ariedo Braida: «Nel calcio - dice Braida - c’è da sempre da fare i conti con il problema che i fatti non vanno sempre di pari passo con le parole. Possiamo e dobbiamo crederci, l’essenziale sarà continuare a costruire e organizzare al meglio. Io dico che bisogna essere sempre e comunque competitivi, al di là di quelle che debbono essere le aspirazioni. Ci saranno come sempre momenti importanti e altri meno, ci auguriamo un cammino con pochi problemi ma non c’è niente di scontato, il calcio è spietato perché le parole non faticano, le gambe invece sì».