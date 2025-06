Bosnia-San Marino: 12 tifosi a Zenica a sostenere i Titani

Saranno dodici i tifosi che sotto l’emblema della Brigata Mai 1 Gioia e con il supporto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio saranno presenti allo stadio “Bilino Polje” di Zenica per sostenere la nazionale di calcio di San Marino nella partita in trasferta contro la Bosnia, valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Anche stavolta il gruppo che dal 2012 porta il proprio sostegno alla selezione biancazzurra è riuscito a organizzare la trasferta superando le difficoltà logistiche di una partita che si gioca al di fuori della capitale Sarajevo, organizzandosi per tempo trovando voli e trasporti capaci di poter arrivare in tempo per il match in programma alle ore 15 di sabato 7 giugno.

Per portare un po’ di bandiere della Repubblica e striscioni ci saranno membri del gruppo in arrivo da sei Stati diversi: Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Olanda e Germania. Ancora una volta la dimensione internazionale della Brigata, aumentata sempre di più dal termine della pandemia a oggi, sta facendo sì che anche la presenza in trasferte logisticamente meno semplici stia diventando sempre più regolare, nella speranza che questo possa essere una consuetudine come è stata nel 2024, primo anno in cui la Brigata ha preso parte a tutti i match sia in casa che in trasferta.