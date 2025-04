Biglietti San Marino-Austria, la prevendita parte il 29 aprile

Saranno presto in vendita i tagliandi per San Marino-Austria di martedì 10 giugno 2025. L’incontro casalingo dei Titani nelle Qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti si disputerà alle 20:45 tre giorni dopo la trasferta in casa della Bosnia ed Erzegovina. A partire dalle ore 10 di martedì 29 aprile i tifosi interessati potranno rivolgersi ai noti canali di acquisto per assicurarsi un posto al San Marino Stadium in una serata che si annuncia già ad altissima partecipazione:

Acquista online su Vivaticket.com. Tagliandi in vendita in Segreteria Federale (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 su presentazione dei documenti di identità di tutti i richiedenti i biglietti), entro il 6 giugno

I tifosi interessati ad acquistare un biglietto nel settore ospite (Tribuna Sud) dedicato ai supporters austriaci potranno fare riferimento al sito web ufficiale della Federcalcio dell’Austria. I prezzi della Tribuna Nord: intero 25 euro, ridotto (under 12 e portatori di handicap) 12 euro.