Ecco i prezzi di Forlì-Ravenna in programma domenica 23 marzo con calcio d’inizio alle 14.30. Il Forlì ha indetto la “Giornata Biancorossa”, quindi anche gli abbonati dovranno comprare il biglietto. A seguito delle decisioni delle autorità competenti la biglietteria dello Stadio Morgagni rimarrà chiusa il giorno della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente se muniti di documento di riconoscimento al fianco del biglietto nominativo. I biglietti non saranno cedibili a persone terze.

Per i tifosi del Forlì e residenti in provincia di Forlì-Cesena i biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket: https://bit.ly/3Xt4eUt e nei punti vendita convenzionati. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita a partire da oggi, giovedì 13 marzo fino a sabato 22 marzo alle ore 19.

I prezzi dei biglietti in prevendita online e nei punti vendita:

● Tribuna Centrale: €25,00

● Tribuna Laterale: €20,00

● Gradinata: €15,00

(Ai prezzi vanno aggiunti i costi del diritto di prevendita e di commissione)

I punti vendita Vivaticket in città:

● Edicola Bartolucci, via Seganti 3/A

● Punto SNAI Forlì, viale Roma 147

● Tabaccheria Framar (punto SNAI), via Gramsci 98

● Punto SNAI Bertini, via Eugenio Bertini 94

● La Caffetteria, via Ravegnana 146/A