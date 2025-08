Rimini, Baldini allenatore: ecco lo staff, D’Alesio scende in Primavera

A Filippo D’Alesio la nuova proprietà ha proposto di scendere dalla prima squadra alla Primavera. La proposta gli è stata fatta dal nuovo direttore sportivo Luca Nember. Sulla panchina del Rimini, invece, siederà quasi certamente l’ex difensore Francesco Baldini, che ha finito la stagione alla Spal. Insieme a Baldini, che risiede a San Marino, dovrebbero arrivare quattro collaboratori: il vice allenatore Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini, il collaboratore tecnico Claiton dos Santos (ex difensore) e il preparatore atletico Diego Gemignani.

Probabile che l’avvicendamento venga ufficializzato domani. Quindi domenica prossima allo stadio Adriatico di Pescara nel primo turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, non ci sarà D’Alesio in panchina. Resta ora da capire se D’Alesio accetterà di allenare la Primavera e anche quale ruolo sarà offerto a Vasco Regini, partito per Riolo con il ruolo di vice allenatore.