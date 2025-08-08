B donne, ecco il calendario. Si parte con Cesena-Freedom e Brescia-San Marino Academy

La Federcalcio ha sfornato il calendario di B donne. Il Cesena debutterà in casa contro il Freedom Borgo San Dalmazzo, la San Marino Academy giocherà invece a Brescia. Ventisei giornate con in palio una promozione nel campionato di Serie A e l’obiettivo per tutte di evitare una delle due retrocessioni in Serie C previste dal nuovo format dei campionati femminili. La grande novità della stagione è rappresentata dall’anticipo al sabato di una partita per turno. Un “match of the week” ogni settimana, a partire da quello di sabato 6 settembre tra il Bologna e Como 1907. Queste le altre partite della prima giornata: Brescia-San Marino Academy, Cesena-Freedom, Verona-Trastevere, Lumezzane-Frosinone, Venezia-Res Donna Roma e Vicenza-Arezzo le altre partite della prima giornata.