Austria-San Marino, trasferta da record: oltre 50 tifosi al seguito della Nazionale del Titano a Vienna

Calcio
  • 30 settembre 2025
I tifosi di San Marino a Malta
Il mese di ottobre sarà particolarmente intenso per la Brigata Mai una Gioia, lo storico gruppo di tifosi che dal 2012 segue la Nazionale di calcio di San Marino. Nel giro di pochi giorni, infatti, i biancazzurri saranno protagonisti di due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026: giovedì 9 ottobre alle 20:45 a Vienna contro l’Austria e domenica 12 ottobre alle 15 a Serravalle contro Cipro.

Tifosi da tutta Europa

La partita di Vienna rappresenterà un momento storico per la Brigata, che muoverà complessivamente 51 persone, un numero record che conferma la crescita del gruppo anche oltre i confini sammarinesi. Dalla capitale austriaca arriveranno 27 tifosi, 10 dall’Italia, 4 dalla Germania, 4 dalla Repubblica di San Marino, 3 dal Regno Unito, 2 dalla Romania e 1 dall’Irlanda. Un mosaico di provenienze che testimonia come la passione per la Nazionale di San Marino sia ormai un fenomeno internazionale per i valori di passione e coraggio rappresentanti dai propri giocatori. Fondamentale in questa occasione il ruolo giocato da Tristan Ceselkovski, volontario attivo della Brigata e responsabile della pagina Instagram del gruppo, che ha creato in Austria una vera e propria fanbase capace di portare molti suoi connazionali a sostenere i colori biancazzurri.

