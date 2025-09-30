Austria-San Marino, trasferta da record: oltre 50 tifosi al seguito della Nazionale del Titano a Vienna

Il mese di ottobre sarà particolarmente intenso per la Brigata Mai una Gioia , lo storico gruppo di tifosi che dal 2012 segue la Nazionale di calcio di San Marino. Nel giro di pochi giorni, infatti, i biancazzurri saranno protagonisti di due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026: giovedì 9 ottobre alle 20:45 a Vienna contro l’Austria e domenica 12 ottobre alle 15 a Serravalle contro Cipro .

La partita di Vienna rappresenterà un momento storico per la Brigata, che muoverà complessivamente 51 persone, un numero record che conferma la crescita del gruppo anche oltre i confini sammarinesi. Dalla capitale austriaca arriveranno 27 tifosi, 10 dall’Italia, 4 dalla Germania, 4 dalla Repubblica di San Marino, 3 dal Regno Unito, 2 dalla Romania e 1 dall’Irlanda. Un mosaico di provenienze che testimonia come la passione per la Nazionale di San Marino sia ormai un fenomeno internazionale per i valori di passione e coraggio rappresentanti dai propri giocatori. Fondamentale in questa occasione il ruolo giocato da Tristan Ceselkovski, volontario attivo della Brigata e responsabile della pagina Instagram del gruppo, che ha creato in Austria una vera e propria fanbase capace di portare molti suoi connazionali a sostenere i colori biancazzurri.