Antonioli e il decollo del Forlì: “Nel primo tempo dovevamo segnare tre gol”

Praticità e concretezza. Non è il caso di fare troppo gli esteti e Mauro Antonioli bonariamente lo ricorda: «Contro le prime cinque della classifica il Fanfulla nelle gare in trasferta ha sempre vinto o pareggiato, noi siamo i primi che lo abbiamo battuto dopo una partita in cui abbiamo sofferto in qualche momento senza tuttavia concedere occasioni rilevanti».

Il discorso scivola sul minuto 95 con il fallo di mano di Rosso quando l’arbitro Palumbo di Bari aveva già il fischietto in bocca. «Rosso è saltato per colpire di testa - risponde Antonioli - il tocco è sicuramente involontario».

Altri sono gli appunti che il tecnico muove al Forlì: «Nel primo tempo dovevamo segnare tre gol, nella ripresa forse ho sbagliato anch’io che ho chiesto di aspettarli ma così ci siamo abbassati. Quello che non mi è piaciuto è la gestione della palla in cui dobbiamo migliorare, poi quando avanza la stanchezza perdiamo lucidità. A non chiudere le partite si rischia sempre nel finale con una palla sporca che arriva in area e può complicare la gara».

All’elenco degli infortunati, sempre molto lungo, bisogna aggiungere anche Checchi uscito a fine primo tempo. «Mancavano sei giocatori (Masini, Drudi, Gaiola, Rossi, Prestianni, Barbatosta, ndr) e per una parte dell’incontro abbiamo giocato con due under 2006. Ragazzi giovani che sono all’inizio di un momento di crescita ma giocare nel Forlì è difficile per il blasone e l’importanza della città».

In anticipo

Intanto è stato comunicato ieri che la partita in casa del Corticella per la 28a di campionato sarà anticipata a sabato 23 marzo con inizio alle 14.30.