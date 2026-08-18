Affare fatto: domani Zaro lascerà il Cesena e sarà a Ravenna per unirsi ai nuovi compagni

Dopo il rallentamento della giornata di ieri, dovuto all’infortunio subìto da Piacentini contro il Sassuolo, la situazione legata al passaggio di Giovanni Zaro dal Cesena al Ravenna si è definitivamente sbloccata nella notte. Il difensore centrale, che oggi si è allenato ancora a Cesena, domani raggiungerà Ravenna, firmerà il contratto biennale con opzione al 2029 e poi si metterà a disposizione del tecnico Andrea Mandorlini e dei nuovi compagni. Un acquisto necessario visto che il Ravenna lunedì contro la Reggiana sarà senza metà difesa: oltre agli squalificati Bianconi ed Esposito, mancherà anche l’infortunato Donati, che salterà anche il debutto interno con il Latina e la sfida di Coppa con il Forlì per poi rientrare o domenica 6 settembre a Pescara o domenica 13 settembre per Ravenna-Perugia.