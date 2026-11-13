Adrian Ricchiuti: “Ronaldinho in C? Per me fa ancora la differenza”

C’è chi contro Ronaldinho ha provato a giocare una partita e chi, invece, ha finito per assistere a uno spettacolo. Adrian Ricchiuti, il “diez” del Rimini per eccellenza, appartiene un po’ a entrambe le categorie. Perché il brasiliano se lo ritrovò davanti con la maglia del Catania, nelle sfide contro il Milan, ma soprattutto ebbe la fortuna, e qualche volta la sfortuna, di vedere da vicino quello che riusciva a combinare con un pallone tra i piedi. Una volta gli fece anche un tunnel, nonostante avesse pensato bene di chiudere le gambe per evitare l’infilata. Niente, perché «quando Ronaldinho decideva di inventare qualcosa, c’era poco da fare».

Il primo incrocio

La loro prima volta sul campo risale al 29 novembre 2009. Al Massimino arriva il Milan di Leonardo, una squadra ricca di campioni, con Ronaldinho a illuminare il gioco rossonero. Il Catania resiste, lotta e tiene testa agli avversari, ma nel finale deve arrendersi. A decidere la partita è Huntelaar. Qualche mese dopo, l’11 aprile 2010, il Catania arriva a San Siro e gioca una partita straordinaria. Maxi Lopez porta avanti gli etnei, poi al 43’ arriva il momento di Ricchiuti, che firma il gol del momentaneo 2-0. Una rete speciale, davanti al pubblico rossonero e con Ronaldinho dall’altra parte del campo. Il Milan, nella ripresa, riesce a rimontare con una doppietta di Borriello e la partita termina 2-2. Per Ricchiuti resta però la soddisfazione di aver lasciato il segno.

Gli aneddoti

«Ricordo molto bene quelle partite. Al di là del mio gol e dei risultati, affrontare Ronaldinho fu una grandissima emozione. Lo consideravo, e lo considero ancora oggi, uno dei giocatori più forti di sempre, allo stesso livello di Messi, tanto per capirci. In campo riusciva a fare cose incredibili con il pallone e mi ha regalato emozioni straordinarie».

A colpire Ricchiuti non era soltanto la tecnica del brasiliano, ma anche il modo in cui riusciva a mettere il proprio talento al servizio della squadra. «Non faceva giocate spettacolari soltanto per mettersi in mostra o divertire il pubblico. I suoi numeri avevano sempre uno scopo: creare un vantaggio per la squadra. Era un fuoriclasse assoluto. Ancora oggi, quando mi capita di vedere qualche filmato con lui protagonista, mi emoziono. È stato un talento infinito».

Poi c’è l’episodio che ancora oggi strappa un sorriso, anche se sul momento, probabilmente, c’era ben poco da ridere. «Mi ha fatto anche arrabbiare. Durante una di quelle partite riuscì a fare tre tunnel a tre miei compagni. Quando arrivò il mio turno, pensai bene di chiudere le gambe per evitare di fare la stessa fine. Ma non servì a nulla: riuscì comunque a farmi passare il pallone in mezzo. Una cosa incredibile!».

Un numero da fuoriclasse, di quelli che ti fanno sentire impotente anche quando pensi di aver trovato la contromisura giusta. E Ronaldinho, secondo l’ex fantasista del Catania, potrebbe ancora dire la sua anche oggi. Anzi, domenica, con la maglia del Ravenna. Magari non per novanta minuti, magari non con i ritmi del calcio moderno, ma la qualità resta quella. «Sul suo ritorno in campo ognuno è libero di esprimere il proprio parere. Secondo me Ronaldinho può ancora fare la differenza, magari con una punizione, un calcio di rigore o una delle sue giocate. Il problema è che la testa continua a farti sentire un calciatore, mentre il fisico ti ricorda che hai una certa età e che non riesci più a fare alcune cose come una volta. Oggi i ragazzi corrono il doppio. È una situazione che ho sperimentato anch’io sulla mia pelle. Ma resto convinto che Ronaldinho, con la sua qualità, possa ancora fare la differenza».