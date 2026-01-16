Addio a Oreste Pelliccioni: calcio romagnolo in lutto

Il mondo del calcio romagnolo piange la scomparsa di Oreste Pelliccioni. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. L’ultimo saluto sarà celebrato nel santuario Cuore Immacolato di Maria in Valdragone (Repubblica di San Marino) sabato 17 gennaio, con partenza alle 10.40 dall’ospedale di San Marino. Pelliccioni in una lunghissima carriera sportiva è stato dirigente a San Marino, a Cattolica e a Ravenna, oltre che una breve parentesi nel Real Rimini. Prezioso anche il suo apporto per la rinascita della Spal attraverso il progetto che coinvolse la Giacomense.