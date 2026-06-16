A Walter Zenga il premio “Vicini”: “Io e Azeglio, un rapporto speciale”

L’uomo ragno protagonista della serata del Da Vinci di Cesenatico, con Walter Zenga a ritirare la nona edizione del Premio “Azeglio Vicini” istituito dal Panathlon Club Cesena insieme alla famiglia del ct delle Notti Magiche.

“Papà e mamma hanno sempre avuto un affetto speciale per Walter - ha rivelato Gianluca Vicini - e io con quell’Under 21 del 1984-86 ho scoperto di avere tanti nuovi fratelli in più”.

“Con Azeglio ho avuto un rapporto particolarissimo - ha ricordato Zenga - ricordo tante vigilie delle gare con la Nazionale a giocare a tressette o a briscola: lui in coppia con Brighenti e io con Vialli. C’era un rapporto di cordialità, onestà e reciproca stima: oggi con il mondo finto dei social è tutto diverso. Con Azeglio non c’era nulla di costruito e quando le cose non sono costruite sono ancora più belle. Quando mi chiedono: “Quale partita con l’Inter rigiocheresti?” Io dico sempre la prima, così ne giocherei altre 473”.