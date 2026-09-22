A Rimini nasce il premio “Gianluca Vialli”: il 6 ottobre lo ritireranno il ct Roberto Mancini, Pio Esposito e Fabrizio Ravanelli

Dopo la speciale reunion dello scorso anno, una sorta di edizione zero che il 18 gennaio 2025 ha richiamato a Rimini tanti ex compagni, amici e familiari di Gianluca Vialli per una giornata densa di appuntamenti all’insegna dei ricordi e degli omaggi, nasce il Primo Premio Gianluca Vialli. L’evento, patrocinato da Aic, Aiac Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini, sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso e con media partner quali Rai Sport e Radio Tv Serie A - è stato presentato oggi nella Sala di Palazzo Valina alla Camera dei Deputati, è organizzato dall’Associazione culturale Weplay e si articolerà in una ricca tre giorni di sport, inclusione, solidarietà e momenti celebrativi in calendario fra domenica 4 e martedì 6 ottobre ancora a Rimini. Lì dove, nel 1982, allo stadio Romeo Neri un giovanissimo Gianluca Vialli con la maglia della Cremonese diede spettacolo segnando un gol e sfornando un assist nella stagione della sua esplosione. I diversi appuntamenti vedranno protagonisti tantissimi ex compagni di squadra della Sampdoria dello storico scudetto 1991, della Juventus, le Parma Legend e rappresentanti istituzionali della Lega Calcio Serie A, Serie B e dei diversi enti territoriali.
Il momento clou, la consegna dei premi realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco, si terrà martedì 6 ottobre alle 18.30 con la conduzione del vice direttore di Rai Sport Massimo Proietto nella cornice del Cinema Fulgor.