A Rimini nasce il premio “Gianluca Vialli”: il 6 ottobre lo ritireranno il ct Roberto Mancini, Pio Esposito e Fabrizio Ravanelli

Dopo la speciale reunion dello scorso anno, una sorta di edizione zero che il 18 gennaio 2025 ha richiamato a Rimini tanti ex compagni, amici e familiari di Gianluca Vialli per una giornata densa di appuntamenti all’insegna dei ricordi e degli omaggi, nasce il Primo Premio Gianluca Vialli. L’evento, patrocinato da Aic, Aiac Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini, sostenuto dalla famiglia del grande campione scomparso e con media partner quali Rai Sport e Radio Tv Serie A - è stato presentato oggi nella Sala di Palazzo Valina alla Camera dei Deputati, è organizzato dall’Associazione culturale Weplay e si articolerà in una ricca tre giorni di sport, inclusione, solidarietà e momenti celebrativi in calendario fra domenica 4 e martedì 6 ottobre ancora a Rimini. Lì dove, nel 1982, allo stadio Romeo Neri un giovanissimo Gianluca Vialli con la maglia della Cremonese diede spettacolo segnando un gol e sfornando un assist nella stagione della sua esplosione. I diversi appuntamenti vedranno protagonisti tantissimi ex compagni di squadra della Sampdoria dello storico scudetto 1991, della Juventus, le Parma Legend e rappresentanti istituzionali della Lega Calcio Serie A, Serie B e dei diversi enti territoriali.

Sette le categorie individuate per un Premio che intende “celebrare la memoria di Gianluca Vialli e i valori di sport, rispetto, impegno e coraggio che ha saputo trasmettere, in particolare alle giovani generazioni” e questi i calciatori, tecnici ed esperti di comunicazione che saranno a Rimini a riceverli:

Premio Legend Roberto Mancini

Premio Goleador Pio Esposito (Inter)

Premio Amico del cuore Fabrizio Ravanelli

Premio giovane talento Serie B Adin Licina (Cremonese)

Premio giovane talento Serie C Gioacchino Barranco (Vis Pesaro)

Premio giornalismo sportivo Alessandro Antinelli (Rai Sport)

A questi si aggiunge un Premio Top Coach che sarà svelato nell’occasione

“Non vediamo l’ora di accogliere a Rimini un appuntamento che celebra il grande calcio e i suoi protagonisti nel ricordo di Gianluca Vialli, campione straordinario dentro e fuori dal campo. Tre giornate che uniranno sport, spettacolo e solidarietà e vedranno in Romagna tanti grandi sportivi del presente e del passato del calibro di Roberto Mancini, Fabrizio Ravanelli e di tanti ex compagni di Sampdoria, Juventus, Parma e Nazionale per rendere omaggio all’uomo, all’atleta e ai valori che ha saputo rappresentare. Come Regione Emilia Romagna siamo orgogliosi di accogliere e sostenere questo grande momento’’ commenta l’assessora allo sport e al turismo della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni.

“Gianluca Vialli è stato uno di quei rari campioni capaci di andare ben oltre il risultato sportivo. Certamente si successi sul campo sono stati tantissimi e ha fatto appassionare tanti tifosi, ma credo che il suo risultato più bello sia stata la sua straordinaria umanità, che è arrivata ben prima del difficile momento della malattia: Gianluca Vialli è sempre stato un campione ammirato da tutti, al di del tifo e dell’appartenenza calcistica. Siamo dunque particolarmente contenti di ospitare questa prima edizione di un Premio che porta il suo nome: sarà una bellissima occasione per tanti suo amici di incontrarsi nella nostra città e celebrarlo con valori di amicizia, solidarietà e inclusione. Ringrazio la famiglia Vialli, gli organizzatori e tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile la nascita di questo Premio nella città di Rimini” aggiunge il sindaco Jamil Sadegholvaad.