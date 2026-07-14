A fine mese Forlì e Ravenna conosceranno il loro cammino nel campionato di Serie C

L’ufficio stampa della Lega Pro ha ufficializzato la data della compilazione dei tre gironi e della pubblicazione del calendario della Serie C 2026-2027. “La Serie C si avvicina all’inizio della stagione - si legge nel comunicato - il 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle 60 società e sarà definita la composizione dei gironi; il 30 luglio alle ore 12 saranno resi noti, tramite i canali social della Lega Pro, i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27, che determineranno incroci e sfide dei tre gironi. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà diffusa il 31 luglio”.

Confermato che la Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia prenderà il via venerdì 14 agosto mentre venerdì 21 agosto è in programma la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. “Oltre 1200 partite - conclude la nota - animeranno tifosi e appassionati in sessanta città: gol e giocate visibili in tutta Italia su SkySport, con una gara a week-end su RaiSport, e in streaming su Now”.