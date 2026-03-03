Annuncio della Figc: a Cervia le 9 finali scudetto del calcio giovanile italiano

Il calcio giovanile italiano si dà appuntamento a Cervia per le finali scudetto. Il comitato di presidenza del Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio ha infatti accolto la candidatura del comune romagnolo (che era stata avanzata prima delle dimissioni del sindaco Missiroli, visto che il commissario straordinario Formiglio è stato ufficializzato la settimana scorsa) per ospitare le Finali Giovanili dei campionati di calcio, sia maschili che femminili. Nove in totale gli scudetti che saranno assegnati nella rassegna in programma a giugno.

Sul comunicato si legge che il presidente Vito Tisci e il Settore Giovanile e Scolastico hanno «già avviato la selezione degli impianti, sparsi sul territorio, che ospiteranno le gare, con l’obiettivo di offrire strutture all’altezza dell’evento e garantire un’esperienza di qualità ad atleti, staff e tifosi. Una scelta che conferma l’impegno della Federazione nella promozione del calcio giovanile e nell’organizzazione di eventi che valorizzano non solo i talenti del futuro, ma anche le realtà sportive locali, creando un’importante vetrina a livello nazionale».