Annuncio della Figc: a Cervia le 9 finali scudetto del calcio giovanile italiano

  • 03 marzo 2026
Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc
Il calcio giovanile italiano si dà appuntamento a Cervia per le finali scudetto. Il comitato di presidenza del Settore Giovanile e Scolastico della Federcalcio ha infatti accolto la candidatura del comune romagnolo (che era stata avanzata prima delle dimissioni del sindaco Missiroli, visto che il commissario straordinario Formiglio è stato ufficializzato la settimana scorsa) per ospitare le Finali Giovanili dei campionati di calcio, sia maschili che femminili. Nove in totale gli scudetti che saranno assegnati nella rassegna in programma a giugno.

Sul comunicato si legge che il presidente Vito Tisci e il Settore Giovanile e Scolastico hanno «già avviato la selezione degli impianti, sparsi sul territorio, che ospiteranno le gare, con l’obiettivo di offrire strutture all’altezza dell’evento e garantire un’esperienza di qualità ad atleti, staff e tifosi. Una scelta che conferma l’impegno della Federazione nella promozione del calcio giovanile e nell’organizzazione di eventi che valorizzano non solo i talenti del futuro, ma anche le realtà sportive locali, creando un’importante vetrina a livello nazionale».

Il ritorno delle finali

La Romagna era stata il teatro delle finali scudetto per 4 anni consecutivi, dal 2016 al 2019: le prime due manifestazioni erano state organizzate dal comune di Cesena, le ultime due dal comune di Ravenna. In tutte le quattro edizioni le amministrazioni e le società calcistiche della zona fecero rete, con le partite che si disputarano sempre nelle tre province romagnole. Cosa che dovrebbe accadere anche quest’anno.

Nove scudetti in palio

Nove gli scudetti in palio. I più importanti sono i quattro riservati alle squadre di A & B: quindi Under 18 (in Romagna semifinali e finale), Under 17 (in Romagna semifinali e finale), Under 16 (solo finale) e Under 15 (solo finale). Ci sono poi i scudetti femminili per Under 17 e Under 15 (solo finale) che si disputeranno nell’ultima settimana di giugno e chiuderanno una rassegna che vedrà assegnare anche tre “scudettini” di Serie C per le categorie Under 17 (in Romagna semifinali e finale), Under 16 (solo finale) e Under 15 (solo finale).

