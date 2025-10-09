A Bari un murale dedicato al bomber riminese Igor Protti

Un giorno speciale quello di ieri per Igor Protti, lo storico bomber riminese in lotta con la malattia. Ieri a Bari (dove è stato un idolo negli anni 90) è stato inaugurato un murale promosso dall’associazione Retake Bari e firmato dall’artista Silvio Paradiso. Un luogo che è già diventato una meta di pellegrinaggio dei tifosi. Ieri pomeriggio l’inaugurazione al quartiere Poggiofranco, con l’ex attaccante in videocollegamento telefonico. “Grazie di cuore per i cori e per quella meraviglia che avete realizzato” le parole cariche di commozione di Protti che da mesi lotta con un brutto male.