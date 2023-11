Ecco, Ravenna è il filo rosso che unisce l’ultima sfida con San Marino a quella odierna. Perché Ravenna è la provincia che fornisce più giocatori alla nazionale di Carmine Nunziata. Sono tre: i centrocampisti Samuel Giovane, Matteo Prati e il cervese Cesare Casadei. La Romagna fa la voce grossa calando il poker con il terzino sinistro Riccardo Turicchia, imolese di Borgo Tossignano. I quattro si conoscono da quando sono bambini, avendo giocando insieme per 7/8 anni nel settore giovanile del Cesena, che Giovane lasciò per primo, nell’estate 2017, in quanto ceduto insieme al portiere Carnesecchi all’Atalanta, mentre gli altri se sono andati un anno dopo, a causa del fallimento del Cavalluccio: Casadei all’Inter (e poi ceduto al Chelsea per 25 milioni), Turicchia alla Juventus e Prati al Ravenna (poi passato alla Spal per 25mila euro e dopo dodici mesi salito in A a Cagliari per 6 milioni). Dei quattro, Prati, che 24 mesi fa giocava in Serie D nel Ravenna, è il solo ad aver assaggiato la Serie A. Lui e Casadei sono invece ormai titolari fissi in questa Under 21 nella quale oggi debutterà Turicchia titolare. Giovane partirà invece in panchina. Magari uno di loro oggi riuscirà anche a trovare il primo gol. Che Nunziata chiederà in particolare a Casadei, devastante grazie ai suoi inserimenti, viste anche le assenze per infortunio del centravanti Colombo (tornato ieri a Monza) e di altri incursori come Bove, che si è fermato nella seduta di ieri pomeriggio, e Miretti, che in mattinata ha fatto esami strumentali al San Lorenzino di Cesena.