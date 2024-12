Calcio serie D girone D, lo United esonera il tecnico Beoni e si affida a Cortellini

Ribaltone in casa United Riccione. Il divorzio dal tecnico Beoni era nell’aria e ora c’è l’ufficialità: «Lo United Riccione comunica di aver sollevato Lorentino Beoni dal suo incarico di allenatore della prima squadra.

Il Club desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto in questi mesi con serietà e professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Contestualmente annuncia di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Paolo Cortellini, trentanovenne di Orvieto che in categoria ha già allenato Termoli e Imperia».