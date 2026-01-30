Calcio serie C, il Ravenna impatta 1-1 a Perugia

Un pareggio che alla fine soddisfa il Ravenna quello ottenuto stasera a Perugia (1-1). E’ vero che i giallorossi sono partiti fortissimo, ma hanno subìto gol alla prima occasione per gli umbri concretizzata da Montevago. Tenkorang ha ristabilito la parità nel corso del primo tempo e nella ripresa tutto si è complicato al 67’ quando Scaringi è stato espulso per doppia ammonizione (due gialli in pochi minuti). A quel punto il Perugia ha provato a vincerla, ma ha trovato sulla sua strada un grande Anacoura decisivo in almeno tre interventi. In classifica resta invariato il -7 dall’Arezzo che ha pareggiato a Guidonia, mentre si avvicina a -3 l’Ascoli che ha battuto 3-1 il Livorno.