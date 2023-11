Calcio Qualificazioni Euro 2024, San Marino perde 1-2 con la Finlandia ma fa comunque festa: non era mai successo che segnasse per tre partite consecutive

SAN MARINO-FINLANDIA 1-2

SAN MARINO (3-5-2): A. Simoncini; Franciosi, Rossi (33’ st Battistini), Palazzi; D’Addario, A. Golinucci, Capicchioni, Mularoni (33’ st Zafferani), Tosi; Lazzari, Vitaioli (17’ st Berardi). A disp.: E. Benedettini, S. Benedettini, Magi, Grandoni, Brolli, Tomassini, Lunadei, E. Golinucci, Pancotti. Ct: Costantini.

FINLANDIA (4-3-3): Sinisalo; Soiri (25’ st Uronen), Hoskonen, Jensen, Galvez; Kamara (25’ st Kairinen), Lingman, Taylor; Lod (1’ st Pohjanpalo), Pukki (34’ st Jensen), Håkans (25’ st Källman). A disp.: Hrádecký, Keto, Ivanov, Tenho, Alho, Pallas, Schüller. Ct: Kanerva.

ARBITRO: Lukjancukas (Lituania)

RETI: 5’ st e 13’ st Soiri, 52’ st Berardi (rig.).

AMMONITI: Vitaioli, Galvez, Tosi, Capicchioni, Battistini, Zafferani, Jensen.

San Marino da record: questa sera, per la prima nella storia, ha segnato un gol per la terza partita consecutiva. Il gol che riscrive il calcio del Titano arriva al 97’, lo realizza Filippo Berardi su rigore. Un rigore che si era guadagnato inducendo al fallo Jensen. San Marino perde 1-2 con la Finlandia (doppietta del terzino Soiri) ma festeggia: non era mai successo che la nazionale del titano andasse a segno per tre partite consecutivo. In festa anche la Finlandia: supera in volata il Kazakistan e disputerà i play-off per Euro 2024.