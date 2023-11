Calcio Qualificazioni Euro 2024, San Marino in campo oggi in Kazakistan alle 16

Una vigilia movimentata, per la nazionale sammarinese ad Astana, capitale del Kazakistan. Alle 22.10 locali (le 17.10 in Italia) lo Sheraton Hotel, dove è alloggiata l’intera delegazione sammarinese, è stato evacuato per un dichiarato principio di incendio. Il personale dell’hotel e le forze dell’ordine kazake giunte prontamente sul posto hanno garantito il rapido deflusso di tutti gli ospiti della struttura verso un luogo sicuro, un centro commerciale nelle immediate vicinanza. Qui i 23 giocatori, lo staff tecnico e la troupe della Tv di Stato di San Marino sono rimasti per un’ora, quando l’intera delegazione è rientrata in sicurezza allo Sheraton Hotel. La Federcalcio sammarinese ha emesso un comunicato per «ringraziare lo staff dell’albergo» e le autorità competenti «per la pronta attivazione delle procedure di sicurezza».

Oggi, alle 21 di Astana, le ore 16 italiane (diretta tv su San Marino Rtv Sport, canale 93 digitale terrestre), si giocherà quindi regolarmente il match tra Kazakistan e San Marino, che rappresenta l’ultima trasferta della nazionale di Costantini sulla strada delle qualificazioni a Euro 2024. Nella conferenza che ha preceduto la serata movimentata, il Ct dei titani ha detto: «Affrontiamo una squadra che fa del gruppo la sua forza principale. Sarà una partita complicata perché il Kazakistan può ancora qualificarsi: ha fatto un grande cammino e passo dopo passo sta diventando una nazionale tra le migliori anche a livello europeo».

All’andata San Marino fece un’ottima figura pur perdendo, ma il Ct sammarinese sa che questa sarà una partita diversa. «Proveremo a giocare come sappiamo, consapevoli che loro vorranno sbloccarla subito. Non dimentichiamo che all’Astana Arena è caduta anche la Danimarca».

A proposito dei danesi (primi nel gruppo H assieme alla Slovenia a quota 19, col Kazakistan a 15) Costantini torna sulla quasi impresa sfiorata: «Di solito segniamo pochi gol ma nell’ultima partita ci siamo riusciti facendo una grande prestazione. Col Kazakistan, squadra che concede poco, sarà dura vista la posta in palio molto alta per loro».

Stasera all’Astana Arena ci sarà il sold-out, con 30.000 spettatori pronti a spingere i loro eroi.