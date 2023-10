Calcio, i gioielli di scuola Cesena: la Figc prova a strappare i gemelli Shpendi all’Albania per portarli in azzurro

Cristian e Stiven Shpendi sono al centro di un intenso corteggiamento da parte della Figc. I vertici del calcio italiano si sono accorti delle loro qualità in grave ritardo rispetto alla federcalcio albanese (Cristian ha debuttato in Under 19 nell’agosto 2021, Stiven nel novembre dello stesso anno) e stanno tentando di convincere i gemelli, che hanno doppio passaporto, a lasciare l’Albania per vestire la maglia dell’Italia. Il primo assalto è andato a vuoto, tanto che Cristian e Stiven sono ora con l’Albania, ma la Figc ci riproverà nelle prossime settimane vista anche la penuria di punte nell’Under 21 azzurra. Il fatto è che gli Shpendi (4 gol in 13 partite Cristian, 4 gol in 10 gare Stiven) si sono trovati bene con i compagni conosciuti nelle nazionali giovanili albanesi e sanno che avranno più possibilità di giocare in nazionale maggiore se resteranno nell’Albania piuttosto che se optassero per l’Italia. Da ricordare che i cambi di nazione si possono effettuare a patto che non si sia debuttato in nazionale maggiore o che non si sia disputata una fase finale di un campionato Europeo o di un Mondiale giovanile: quindi gli Shpendi possono ancora decidere di giocare per l’Italia. Ma se lo faranno, non potranno più tornare indietro. Ed è questo il motivo che ha ritardato la decisione e che, stando ai loro agenti, dovrebbe spingere Cristian e Stiven a giurare fedeltà all’Albania.