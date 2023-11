Il Ravenna travolge il Mezzolara (4-1) in 38 minuti con Tirelli autore di una doppietta e il Victor risponde battendo di misura la Sammaurese (in rete Queiroz) dopo essere rimasto in 10. Insomma un braccio di ferro tra le due romagnole senza trascurare l’Imolese che passa a Lodi contro il Fanfulla grazie a Rizzi. Invece il Forlì esce sconfitto da Sorbolo con il Lentigione (2-0). Nel girone F blitz dello United Riccione sul campo del Termoli: ci pensa il solito Ferrara.