Calcio D, Ravenna a punto davanti a Cipriani. Il Forlì travolge il Victor San Marino. Clamorosa rimonta dello United Riccione: da 3-0 a 3-3 in casa del Matese

Davanti al futuro proprietario Ignazio Cipriani, un Ravenna decimato dalle assenze non va oltre lo 0-0 interno contro il Progresso ma mantiene la vetta solitaria della classifica del Girone D. Alle spalle dei giallorossi non c’è più il Victor San Marino ma il Lentigione. Mentre i Titani hanno perso in casa il derby con il Forlì, gli emiliani hanno travolto l’Imolese balzando al 2° posto alle spalle del Ravenna. Per il Lentigione a segno Montipò al 29’, Nanni al 33’ e Battistello al 67’. A San Marino, invece, il Forlì si è rialzato ed è andato a vincere 1-3. Avanti con Merlonghi nel finale di primo tempo, i Galletti hanno raddoppiato sempre con il bomber al 51’ su un rigore concesso per un evidentissimo quanto insulso fallo di De Queiroz, che in area si fa strappare palla da Gaiola e poi lo abbatte con un placcaggio rugbistico. All’83’ Babbi fa 0-3 e poco dopo Arlotti rende meno amara la sconfitta, la prima interna e la seconda consecutiva, dei biancazzurri. In caduta libera c’è la Sammaurese, travolta 4-0 dal Carpi, in gol con Tcheuna al 37’. Saporetti al 44’, Mandelli al 50’ e Sall al 59’.

Nel Girone F, incredibile rimonta dello United Riccione, che in casa del Matese parte come peggio non potrebbe e al 23’ si trova sotto 3-0 per le reti di Russo all’11’, Iacovoni al 13’ e Napoletano al 23’. Il solito Ferrara suona la carica a fine primo tempo e nella ripresa l’assalto porta al gol di Pellacani al 62’ e al 3-3 del debuttante Samb all’88’.