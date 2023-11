Calcio D, Imolese penalizzata di un punto per il mancato pagamento degli stipendi di giugno

Tutto come previsto: nel Comunicato Ufficiale 255/AA emesso nella tarda serata di mercoledì è stata ufficializzata la penalizzazione di un punto inflitta all’Imolese per il mancato pagamento degli stipendi di giugno. Questo il testo del dispositivo: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 235 pf 23-24 adottato nei confronti di Ulisse Savini e della società Imolese Calcio, avente ad oggetto la seguente condotta: Ulisse Saviini, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Imolese, alla data del 21/08/2023, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione a quanto previsto dal C.U. n.158 del 07/06/2023 del Dipartimento Interregionale della LND (al cap. “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato pagamento, entro il termine del 21/08/2023, degli emolumenti e delle altre spettanze e indennità dovute ai tesserati per la mensilità di giugno 2023; in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Imolese Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ulisse Savini in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto dell’Imolese Calcio; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 23 giorni di inibizione per il Ulisse Savini e di 1 (un) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per la società Imolese Calcio 1919”.