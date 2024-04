Calcio D, il Ravenna sul caso Pistoiese: «Non lasceremo nulla di intentato»

RAVENNA. Il Ravenna Football Club non ci sta e annuncia che non lascerà nulla di intentato contro la decisione che la allontana di due punti dalla capolista Carpi per l’esclusione della Pistoiese dal campionato. «La società Ravenna Football Club 1913 è costretta a prendere atto, con enorme amarezza, che ancora una volta il merito sportivo è stato calpestato», si legge in una nota diffusa oggi, «anzi annullato da comportamenti scandalosi che nulla hanno a che fare con la giustizia e la lealtà».

«È difficile», prosegue la nota, «dover fare i conti con una normativa lacunosa e totalmente insufficiente a fronteggiare la dissennata gestione di società sportive che operano senza il minimo rispetto dei sacrifici altrui; molto semplicemente, sarebbe stato sufficiente fermare la Pistoiese al termine del girone di andata allorquando tutti gli addetti ai lavori erano a conoscenza della reale situazione. A farne le spese, una squadra il Ravenna FC 1913, una tifoseria e una città che hanno giocato, lottato e gioito nel pieno rispetto delle regole, senza tuttavia poter provare a coronare un percorso che meritava tutt’altra considerazione. Preso atto della surreale situazione creatasi, la società, forte della straordinaria capacità del proprio staff e dei suoi giocatori già espressa sul campo, non lascerà nulla di intentato, riservandosi al tempo stesso ogni azione possibile volta a tutelare i propri interessi presso gli organi competenti».