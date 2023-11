Calcio C, Via libera dalla Sierra Leone: Kargbo domenica sarà in campo in Cesena-Vis Pesaro

L’ingiusta sentenza del giudice sportivo Palazzi, che dopo aver letto il pesantissimo referto del quarto ufficiale Torreggiani di Civitavecchia ha inflitto tre giornate di squalifica a Corazza, complica i piani del Cesena in vista delle prossime giornate. Il Joker salterà quindi domenica la Vis Pesaro, giovedì 16 il recupero in casa dell’Entella e domenica 19 la Lucchese, per poi tornare sabato 25 novembre a Pescara. Quel giorno a Pescara ci saranno anche i rientri di Shpendi e Kargbo, che salteranno “solo” le gare contro Virtus Entella e Lucchese. Ieri, infatti, la federazione della Sierra Leone ha concesso ad Augustus Kargbo di presentarsi direttamente lunedì a Casablanca, in Marocco (dove mercoledì è in programma il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l’Etiopia), quindi l’Imperatore bianconero decollerà da Bologna all’alba di lunedì dopo aver giocato regolarmente il match di campionato contro la Vis Pesaro. Sarà di ritorno in Italia martedì 21, giorno in cui Shpendi giocherà la seconda sfida con l’Albania Under 21, quella in Montenegro. Nelle gare di campionato contro Virtus Entella e Lucchese il peso dell’attacco peserà quindi tutto sulle spalle di Ogunseye.