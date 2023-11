Calcio C, Settore ospiti verso il sold-out: il Cesena a Pescara con oltre 700 tifosi al seguito

Sarà sold out il settore ospiti dello stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia dove domani sera alle ore 20.45 è in programma Pescara-Cesena. La vendita dei 741 biglietti per i tifosi del Cesena è iniziata ieri alle ore 15 e dopo 4 ore erano stati venduti 644 tagliandi. Ne rimangono 97 che si conta di staccare tutti entro le 19 di oggi.

Intanto ieri è partita anche la prevendita per Cesena-Rimini di Coppa Italia Serie C in programma martedì alle ore 21. Saranno aperti tutti i settori dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi e ieri sono stati venduti 651 biglietti di cui 35 nel settore ospiti.