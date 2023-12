Alle ore 16.30 è andato sold-out il settore ospiti dello stadio Renato Curi in vista del match tra Perugia e Cesena in programma sabato alle ore 18.30: saranno quindi 1.125 i tifosi al seguito del Cavalluccio. La prevendita era iniziata questa mattina alle ore 10 e all’ora di pranzo era già stato sfondato il muro dei mille tagliandi venduti. Da ricordare che per i residenti in Emilia Romagna è vietato l’acquisto negli altri settori.