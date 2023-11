Calcio C, Il Rimini batte la Fermana 1-0 con gol di Morra ma Troise non sorride: “Ottimo primo tempo ma troppo panico nel finale”

RIMINI-FERMANA 1-0

RIMINI (4-3-3) Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Megelaitis, Langella (33’ st Delcarro), Iacoponi (21’ st Leoncini); Lamesta (45’ st Selvini), Morra (32’ st Ubaldi), Cernigoi (21’ st Capanni). All.: Troise.

FERMANA (5-3-2) Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Padella (25’ st Pinzi), Gasbarro, Calderoni; Scorza (37’ st Paponi) ,Giandonato (37’ st Fontana), Misuraca; Montini (29’ st Semprini), Curatolo (29’ st Tilli). All.: Protti.

ARBITRO Rispoli di Locri.

RETE 35’ pt Morra.

AMMONITI Langella, Megelaitis, Pinzi.

Il Rimini batte la Fermana con gol di Morra e continua a salire.

Diciassette punti nelle ultime 5 giornate: la zona play-out lasciata alle spalle, una difesa che, da peggiore del Girone (lo è ancora, per essere) è diventata insuperabile. Il tecnico Emanuele Troise ha rivoltato il Rimini e ora può guardare al futuro con grande ottimismo: “Era importante vincere, lo abbiamo fatto e con merito. Nel primo tempo il Rimini ha disputato una grande partita: siamo andati meritatamente in vantaggio e avremmo potuto fare altri gol. Nella ripresa il loro portiere li ha tenuti in vita, poi però il finale è da rivedere per atteggiamento e mentalità: abbiamo rischiato e non se ne avvertiva il sentore. Comunque siamo a +3 sulla quintultima e stiamo continuando a crescere. Però dobbiamo lavorare con più continuità e maggiore costanza perché la stagione sarà lunga”.

Sul finale di sofferenza spiega: “C’è anche l’avversario. Io ho deciso di mettere un centrocampista in più, la qualità del gioco si è abbassata e abbiamo permesso loro di provare a rialzarsi. Dispiace se la fotografia che resta è quella degli ultimi 20 minuti da panico perché prima eravamo stati molto bravi. Perché ho cambiato? Perché Cernigoi, Morra e Lamesta hanno smesso di correre dopo di ché siamo stati superficiali in tutte le zone del campo. E chi è entrato si è adeguato ad un secondo tempo sottotono. Poi alla fine la buona sorte e Colombi ci hanno permesso di vincer”e.