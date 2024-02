CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Piacentini; Adamo (33’ st Pierozzi), Francesconi, Saber (36’ st Chiarello), Donnarumma; Shpendi, Berti; Corazza (33’ st Ogunseye). In panchina: 34 Veliaj, 61 Siano, 3 Pitti, 13 Coccolo, 15 Ciofi, 25 David,, 20 De Rose, 30 Giovannini, 10 Kargbo, Allenatore: Michele Napoli (Domenico Toscano squalificato).

RIMINI (5-3-2): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gigli, Lepri, Semeraro (10’ st Malagrida); Sala (32’ st Leoncini), Langella, Delcarro (10’ st Garetto); Lamesta (23’ st Iacoponi), Ubaldi (23’ st Morra). In panchina: 22 Colombo, 27 De Lucci, 3 Quacquarelli, 6 Gorelli, 67 Rosini, 84 Tofanari, 5 Marchesi, 11 Cernigoi. Allenatore: Emanuele Troise.

Festa grande per i giocatori bianconeri davanti al settore ospiti

Per i bianconeri un altro passo della fuga al comando della classifica: un ritmo impressionante quello della squadra di Toscano

49’ st Finisce qui: Rimini-Cesena 0-2. Eccellente prova di forza del Cesena privo di De Rose, Silvestri, Kargbo e Varone. Il Rimini per tre quarti gara ha risentito in modo evidente dell’assenza di Morra in avanti. Cesena ora a +12 sulla Torres.

45’ st Saranno 4 i minuti di recupero

44’ st Tiro ravvicinato di Shpendi dopo un rimpallo su angolo di Pierozzi: gran risposta di Colombi

42’ st Garetto prova a sfondare palla al piede ma commette fallo in attacco su Prestia

41’ st Cesena che ora cerca di addormentare il gioco

39’ st Angolo di Donnarumma, colpo di testa di Prestia facile per Colombi

37’ st Megelaitis assiste Morra, girata di destro alta

36’ st Chiarello per Saber nel Cesena: Saber esce zoppicando

34’ st Megelaitis alza Shpendi da tergo e viene ammonito

33’ st Nel Cesena Ogunseye per Corazza e Pierozzi per Adamo

32’ st Cambia ancora Troise: dentro Leoncini per Sala

31’ st Rimini che ora attacca con più fiducia

29’ st Colpo di testa pericoloso di Morra, Pisseri si tuffa e manda in angolo: prima vera palla-gol di Rimini

28’ st Cross da sinistra di Langella per Morra, palla sul fondo

27’ st Rimini che cerca la profondità con Morra in avanti, ma Pieraccini lo ferma

24’ st Cade a terra Saber: problemi fisici per il mediano del Cesena, che poi si rialza e torna in campo

23’ st Nel Rimini dentro Morra per Ubaldi e Iacoponi per Lamesta

22’ st Numero in dribbling e traversa clamorosa di Donnarumma con una botta terrificante di sinistro

21’ st Tiro a giro da fuori di Adamo non lontano dal palo a sinistra di Colombi

20’ st Cesena che ora si spinge in avanti e colleziona angoli in serie

18’ st Gran cross di Donnarumma, ma Pieraccini non riesce a colpire in area

17’ st Ritmo del match calato, Rimini che fatica a impostare

14’ st Rimini che prova a spingere, ma è fermato dal fallo in attacco di Malagrida su Adamo

10’ st Per il Rimini Malagrida per Semeraro e Garetto per Delcarro

8’ st Shpendi trattenuto in area da Lepri, ma l’arbitro nega il rigore anche perché Shpendi resta in piedi, poi botta fuori di Francesconi

5’ st Approccio autoritario del Cesena, Rimini per ora ancora in grande difficoltà

4’ st Lepri anticipa Shpendi e rischia l’autogol ma Colombi respinge

1’ st Adamo rischia il giallo sbracciando su Delcarro: semplice punizione in fase difensiva per il Rimini

1’ st Si riparte, nessun cambio per le due squadre

46’ pt Finisce il primo tempo con il Cesena meritatamente in vantaggio. Rimini in netta difficoltà.

45’ pt Un minuto di recupero

44’ pt testa di Semeraro da posizione defilata, blocca Pisseri.

41’ pt Raddoppio del Cesena: punizione mancina di Donnarumma, sponda di piede di Piacentini e Shpendi da pochi passi insacca

40’ pt Sala abbatte Berti e viene ammonito

39’ pt Lob centrale di Sala che Pisseri raccoglie senza affanni

38’ pt Rimini che ora prova a spingere

34’ pt Rimini pericoloso: cross da destra di Lamesta, Semeraro fa ponte per Ubaldi anticipato da Prestia che subisce anche fallo

32’ pt Ritmo del match ora più compassato

30’ pt Angolo da destra del Cesena con Adamo, contro cross di Donnarumma senza esito

27’ pt. Rimini pericoloso: cross di Sala da destra, Pieraccini libera in angolo

25’ pt Gran cross di Donnarumma ma nessun bianconero riesce ad approfittarne

23’ pt Batte Megelaitis ma libera la difesa ospite

22’ pt Rimini che guadagna una punizione sulla trequarti con Ubaldi

19’ pt Rimini che prova a reagire, ma i bianconeri si difendono con ordine

16’ pt Cesena che insiste ma Corazza perde l’attimo buono in area su assist di Berti. Rimini ora in difficoltà

13’ pt Cesena in vantaggio: cross di Donnarumma e testata vincente di Adamo

12’ pt Rimini che per ora fatica a rendersi pericoloso

10’ pt palla gol-per il Cesena: cross da sinistra di Donnarumma ma Adamo cicca il tiro al volo

9’ pt Fallo di Delcarro su Saber e punizione dalla trequarti per il Cesena, poi cross da sinistra di Berti senza esito

7’ pt Prestia lancia Adamo che però commette fallo in attacco su Semeraro

5’ pt Rimini con un 5-3-2 in cui Lepri è la variabile in fase di possesso palla

3’ pt Cesena che prova a spingere, ma per ora avvio di gara senza emozioni.

1’ pt Si parte, palla al centro battuta dal Cesena