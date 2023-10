Calcio C, diretta Pineto-Cesena 1-1 live

PINETO-CESENA 1-1

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Ingrosso (1’ st De Santis), Marafini; Teraschi (24’ st Borsoi), Baggi (39’ pt Lombardi), Amadio, Germinario, Njambè (34’ st Della Quercia); Volpicelli (34’ st Chakir), Gambale. In panchina: 1 Mercorelli, 36 Grilli, 4 Di Filippo, 17 Ruggiero, 30 Villa, 32 Macario, 66 Traini, 77 Foglia. Allenatore: Daniele Amaolo.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Pierozzi (20’ st David), De Rose (30’ st Saber), Varone (1’ st Francesconi), Adamo; Corazza, Berti (35’ st Giovannini); Ogunseye (30’ st Kargbo). In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 6 Bumbu, 4 Chiarello. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

RETE: 19’ pt Corazza, 2’ st Volpicelli

AMMONITI: Teraschi, De Rose, Ogunseye, Varone, Kargbo, Lombardi

NOTE: Spettatori 800 circa. Angoli 12-1 per il Cesena

51’ st. Finisce qui. Il Cesena non riesce a vincere in casa del Pineto. Bianconeri generosissimi e con grande spirito. Hanno creato tantissimo ma hanno subìto gol in una delle due “mezze” occasioni concesse. Ottavo risultato utile per il Cesena ma grande amarezza per una vittoria che è sfumata e che sarebbe stata meritata

50’ st. Giallo per Lombardi

48’ st. TRAVERSA DI KARGBO. Pazzesca occasione per il Cesena. Splendido cross di David per l’incornata ravvicinata di Kargbo. Tonti devia contro la traversa e poi in corner. Numero 12 e già senza frutti. Ammonito Kargbo per proteste

47’ st. Kargbo per Corazza, che non riesce ad addomesticare palla a 3 metri dalla porta

45’ st. Fallo in mischia e gioco di nuovo fermo. Appena 5 minuti di recupero. L’arbitro ha già allungato di altri 30 secondi

44’ st. Corazza sbaglia l’assist per Kargbo, ma arriva l’11° corner. Ma gioco sempre fermo.

42’ st. Si riparte. Cesena in costante proiezione offensiva. Ora David non riesce a crossare: palla sul fondo

41’ st. Fallo di Ciofi su Gambale a centrocampo mentre Germinario crolla con i crampi. Gioco fermo

40’ st. Altro giro, altro corner: è il decimo. Calcia David, palla che resta in area e Prestia alza con il destro in mischia

36’ st. Nono corner per il Cesena e Tonti nega il gol a Ciofi assistito da David. Altra palla-gol per il Cesena

35’ st. Il Cesena chiude con Giovannini per Berti

34’ st. Ultimi cambi nel Pineto: dentro Della Quercia e Chakir, fuori

33’ st. Miracolo di Tonti sul sinistro al volo di Berti dai 18 metri sugli sviluppi del corner

32’ st. Kargbo guadagna subito un angolo. Silvestri anticipato. Palla di nuovo a Kargbo con Marafini che chiude in corner

30’ st. Dentro Saber e Kargbo, fuori De Rose e Ogunseye

28’ st. Contropiede Pineto, con Pisseri che si oppone ad una scivolata di Borsoi. Il Cesena avrebbe bisogno di riordinare le idee. Pronti sulla sedia del cambio Saber e Kargbo

27’ st. Fase molto confusa. Tutti, giocatori e arbitro, stanno sbagliando di tutto negli ultimi minuti

24’ st. Respinto il corner di David. Nel Pineto dentro Borsoi e fuori Teraschi

23’ st. Ogunseye reclama il rigore, per l’entrata di De Santis, per l’arbitro è solo corner.

20’ st. Dentro David per Pierozzi

19’ st, FRANCESCONI SALVA IL CESENA. La respinta di Marafini innesca il contropiede uno contro uno di Gambale, che salta Silvestri, arriva in area e cerca il rimorchio di Germinario: clamoroso recupero di Francesconi, che in scivolata toglie la palla del sorpasso al centrocampista di casa

18’ st. COLOSSALE OCCASIONE CESENA. De Rose spara: Tonti vola, poi a rimbalza Pierozzi viene murato, palla a De Rose che calcia a colpo sicuro ma trova la respinta di Marafini

17’ st. Francesconi ruba a centrocampo e fa ripartire il Cesena: De Rose cede a Pierozzi, che invece di cercare a centro area Ogunseye e Corazza (contro i quali c’era il solo De Santis), va al tiro e conclude su Tonti

15’ st. Gol annullato a Corazza per fuorigioco: decisione al limite, perché sulla sponda di Ogunseye, il bomber sembrava in linea con de Santis

12’ st. Bella idea di Adamo, che taglia il campo da sinistra a destra per Pierozzi, che non riesce a calciare al volo sull’uscita rischiosa di Tonti: la palla scivola sul fondo

11’ st. Molto caos in questa fase

8’ st. Cesena in pressione ma con tanta foga e poca lucidità. Toscano medita qualche cambio in attacco, visto che Ogunseye appare in cottura

4’ st. Marafini si rifugia in corner. E’ il quarto per i bianconeri. Va Adamo: palla allontanata

3’ st. Il Cesena al primo tiro subito, prende gol. Sembra di essere tornati all’anno scorso. Ora terzo corner per i bianconeri messo fuori

2’ st, VOLPICELLI PAREGGIA. Si parte con un fallo di Pierozzi su Teraschi in posizione laterale. Calcia Volpicelli: allontana De Rose. Sul prosieguo, Gambale appoggia all’indietro per l’isolato Volpicelli, che dai 18 metri insacca con un rasoterra di sinistro.

1’ st. Un cambio per parte a inizio ripresa. Nel Pineto dentro De Santis per Ingrosso, nel Cesena dentro Francesco e fuori Varone. Si riparte

49’ pt. Si va al riposo con il Cesena in vantaggio grazie alla carezza con l’interno destro di Simone Corazza su cross di De Rose al minuto 19. Partita poco spettacolare ma sempre condotta dal Cesena, che non ha creato tantissimo rispetto al solito (tre palle-gol) ma ha concesso al Pineto solo una punizione da 28 metri che Volpicelli ha calciato tre metri sopra la traversa

48’ pt. Si è infortunato Ingrosso mentre l’arbitro concede un ulteriore minuto di recupero

47’ pt. Ciofi fa viaggiare Pierozzi, che sbaglia clamorosamente il cross: c’era Ogunseye liberissimo a centro area

46’ pt. Espulso per proteste un componente della panchina aggiuntiva del Pineto

45’ pt. Tre minuti di recupero.

44’ pt. Punizione per il Pineto sulla trequarti, generato da un rinvio di Tonti. Punizione giocata corta e male: il Cesena riconquista palla.

40’ pt. Ciofi per Pierozzi, fermato in corner: Adamo crossa lungo per l’incornata di Silvestri, che schiaccia fuori di poco

39’ pt. Dentro Lombardi e fuori Baggi

38’ pt. Rientra Njambè ma non Baggi, che ha un taglio all’altezza della tempia. Pineto per il momento in dieci: pronto il cambio

36’ pt. Punizionale laterale Cesena: Adamo crossa, Silvestri fa la sponda e Amadio anticipa Corazza mettendo in fallo laterale. Baggi e Njambé restano a terra: i due compagni di squadra hanno sbattuto testa contro testa nel tentativo di contrastare Silvestri. Gioco fermo

32’ pt. Giallo per Varone, ma ha rischiato il rosso per un piede alto su Germinario al limite dell’area di casa dopo un passaggio sbagliato da De Rose. Nel frattempo Njambè e Teraschi hanno invertito le fasce

29’ pt. Ogunseye colpisce Ingrosso con il gomito in un contrasto aereo e anche lui rimedia il giallo

27’ pt. Primo corner anche per il Cesena: respinta la battuta di Berti, poi l’arbitro Rinaldi fischia fallo al limite su Teraschi

24’ pt. Fallo evitabilissimo di Prestia su Gambale all’altezza del fallo laterale. Punizione per il Pineto: Pisseri allontana di pugno il cross di Volpicelli

23’ pt. Primo corner per il Pineto: Pisseri allontana il cross di Volpicelli

22’ pt. De Rose ferma un possibile contropiede di Germinario con le cattive e rimedia il giallo

19’ pt, CORAZZA, CESENA AVANTI. Pierozzi scippa Njambè sulla bandierina del corner, Varone tiene vivo il pallone e lo offre a De Rose: cross all’altezza del dischetto e destro chirurgico al volo di Corazza per il vantaggio bianconero

18’ pt. Terzo errore in palleggio di Silvestri, fin qui il peggiore del Cesena, e contropiede del Pineto, con Berti che rallenta Volpicelli e permette lo scippo a Prestia

14’ pt. Squadre molto corte e molto attente finora. A parte la chance di Berti sventata dall’ex Tonti, fin qui ci sono state ben poche emozioni

11’ pt. Prima palla toccata da Pisseri, che blocca il cross da destra di Teraschi

8’ pt. Teraschi colpisce con un gomito Adamo in un duello aereo: giallo per il laterale destro del Pineto

6’ pt. Palla-gol per il Cesena: Tonti con il piede nega il gol a Berti dopo che lo stesso portiere aveva sbagliato la presa in uscita

3’ pt. Fallo di Silvestri su Volpicelli ai 28 metri in zona centrale. Calcia lo stesso Volpicelli: palla altissima

2’ pt. Confermato il terzetto offensivo. Con Ogunseye centravanti e con Corazza e Berti a sostegno sulla trequarti

1’ pt. Si parte