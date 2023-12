L’intervento chirurgia addominale per la correzione di due sports hernia a cui Andrea Ciofi si sarebbe dovuto sottoporre domani all’ospedale Humanitas di Milano è stato rinviato per motivi che non sono stati resi noti. A questo punto si allungano i tempi di recupero e Ciofi non sarà disponibile prima di metà febbraio. Sembra quindi scontato che il Cesena all’apertura del mercato di gennaio dovrà andare subito alla ricerca di un difensore centrale affidabile (e quasi certamente mancino).