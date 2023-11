Stangata per Simone Corazza e quindi per il Cesena, che sarà costretto a giocare senza i suoi tre uomini-gol il recupero con l’Entella e la gara di campionato con la Lucchese per le assenze dei nazionali Shpendi e Kargbo. Secondo il quarto ufficiale Silvio Torreggiani di Civitavecchia, il bomber del Cesena avrebbe dato un calcio in faccia a Signorini. Questo il dispositivo: “Tre giornate di squalifica a Corazza per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva volontariamente in pieno volto con il piede, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale)”.

Non essendoci nessun video che ha ripreso ciò che è realmente successo, il Cesena quasi certamente non farà ricorso, in quanto la parola di Torreggiani non può essere contestata da nessuno. Quel che è certo è che solo Torreggiani in tutto lo stadio ha visto Corazza colpire Signorini con un calcio al volto.