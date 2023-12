Calcio C, Cesena a Recanati con appena 193 tifosi nel settore ospiti ma con almeno altrettanti fuori dallo stadio Tubaldi

Domani sera a incitare la capolista Cesena all’interno del settore ospiti del piccolo stadio Nicola Tubaldi di Recanati ci saranno appena 193 tifosi bianconeri. Questo perché, a causa della delibera dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, potranno essere presenti solo coloro in possesso della fidelity card. I gruppi della Curva Mare, per protestare contro questa decisione, diserteranno gli spalti ma saranno comunque presenti in gran numero a Recanati e resteranno fuori dallo stadio, come già accadde, per gli stessi motivi, in Serie D nella stagione 2018-2019. Queste le parole di Toscano sulla questione tifosi: «È un peccato. Io rispetto tutte le decisioni e i tifosi avranno le loro ragioni. Ci farebbe piacere averli come sempre al nostro fianco in una partita così importante. Ho detto ai miei giocatori di sentire lo stesso la loro vicinanza, perché saranno fuori ma vivranno la partita insieme a noi».