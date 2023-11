Calcio C, Arrivate le convocazioni per le nazionali: Kargbo rischia di saltare anche Cesena-Vis Pesaro. Ecco tutti gli scenari

Nella serata di domenica sono arrivate le convocazioni ufficiali di Augustus Kargbo con la Sierra Leone e di Cristian Shpendi con l’Albania Under 21. Non c’è stata, invece, la prima convocazione di Giulio Veliaj con l’Albania Under 19, che dopo averlo pre-convocato non ha fatto seguire la chiamata ufficiale. Quindi il Cesena giocherà regolarmente in casa dell’Entella giovedì 16 alle ore 20.45 e all’Orogel Stadium contro la Lucchese domenica 19 alle ore 16.15. E lo farà senza i suoi attaccanti, chiamati in nazionale. Adesso l’attenzione si sposta sul giudice sportivo e sulle sue decisioni attese per oggi. Decisioni che dipendono da ciò che l’arbitro avrà scritto sul referto in merito all’espulsione di Corazza. Il re del gol del Girone B potrebbe essere squalificato per una giornata (per gioco falloso), per due (per condotta gravemente antisportiva) o per tre giornate (per condotta violenta). Ecco quali sono gli scenari nell’attacco del Cesena per le prossime partite.

Cesena-Vis Pesaro

Si gioca domenica alle 20.45: certa l’assenza di Corazza per squalifica e certa la presenza di Shpendi, visto che dovrà presentarsi nel ritiro dell’Albania Under 21 lunedì sera (giocherà venerdì 17 in Romania e martedì 21 in Montenegro). In dubbio Kargbo: Etiopia-Sierra Leone, gara di qualificazioni ai Mondiali, è in programma mercoledì alle 20 italiane a El Jadida, in Marocco e, per regolamento, Kargbo deve essere a disposizione per l’allenamento del lunedì. Il problema è uno: Kargbo potrà unirsi alla nazionale direttamente in Marocco lunedì o dovrà andare domenica in Sierra Leone. Da ieri sono avviati i contatti sull’asse Cesena-Freetown.

Virtus Entella-Cesena

Si gioca giovedì 16 alle 20.45: Toscano non avrà Kargbo e Shpendi ma spera di avere Corazza.

Cesena-Lucchese

Si gioca domenica 19 alle 16.15: Kargbo e Shpendi saranno ancora assenti, Corazza al 99 per cento ci sarà.